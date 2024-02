Ohne Stopp Putins kommt es zur "Katastrophe", so Selenskij

Der ukrainische Präsident richtete sich in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch an Donald Trump.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat die Weltgemeinschaft zu Entschlossenheit im Kampf gegen Russland aufgerufen. "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es (Russlands Präsident Wladimir) Putin gelingen, die Welt zu einer Katastrophe zu machen", sagte Selenskij am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Russland habe im Angriffskrieg gegen die Ukraine nur einen entscheidenden Vorteil: "Menschliches Leben hat keinen Wert für den russischen Staat."

Machthaber "Putin tötet, wen auch immer er will", sagte Selenskij.

Selenskij: "Putin ist eine Gefahr für alle freien Nationen" Erst am Freitag habe Putin eine klare Botschaft an die Sicherheitskonferenz übermittelt, indem er einen russischen Oppositionellen ermordet habe, sagte er mit Blick auf den Tod des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny. "Putin ist eine Gefahr für alle freien Nationen." Es müsse klar sein, dass es für die Zukunft Putins nur zwei Optionen gebe: Entweder der russische Präsident lande vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder er werde getötet.

Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus Awdijiwka Selenskij bestätigte in seinem Auftritt auch den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus dem seit Monaten umkämpften Awdijiwka, die in der Nacht verkündet worden war. Die Entscheidung sei getroffen worden, "um ukrainische Menschenleben zu retten".

Selenskij fordert in München Luftabwehrsysteme Um gegen Russland wieder erfolgreich sein zu können, müsse die Ukraine die Lufthoheit erringen. Erforderlich dafür seien zunächst mehr Luftabwehrsysteme, sagt Selenskij. "Wir haben zu wenig davon." In Gebieten, wo die Ukraine die Lufthoheit habe, sei eine Normalisierung des Lebens möglich. Und: "Es wird möglich, dass unsere Soldaten vorwärts kommen." Selenskij verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung von Drohnen: "Wir werden in der Lage sein, sie in diesem Jahr zu überraschen", sagte er mit Blick auf die russischen Streitkräfte.