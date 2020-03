Münchens Bürgermeister rügt "unverantwortliches Verhalten"

Viele Nachbarländer stehen bereits still, und auch in Bayern wurde das öffentliche Leben durch Maßnahmen massiv eingeschränkt: Schulen haben geschlossen, viele Geschäfte sind zu. Und doch kursieren in sozialen Medien Bilder, die suggerieren, die bayerische Landeshauptstadt München wäre vom Virus gefeit.

Das beschäftigt auch den seit einigen Tagen wiedergewählten Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD), der sich via Facebook an die Bürger wandte. Demnach halten sich viele Menschen nicht an den Appell zur Vermeidung von Ansammlungen in der Öffentlichkeit, berichtet er.

"Ich bekomme viele Zuschriften, dass die öffentlichen Parks, die Grünanlagen oder die öffentlichen Plätze, Spielplätze - ja und auch die Isar - immer noch von sehr vielen Menschen auch in größeren Gruppen als Treffpunkt und Aufenthaltsort zur Freizeitgestaltung und zum Feiern genutzt werden", so Reiter. Und: "Ein solches Verhalten ist - ich muss es so deutlich sagen - absolut unverantwortlich und führt den Sinn der Vorschriften - nämlich eben die Eindämmung der Pandemie - völlig ad absurdum. Bitte helfen Sie alle durch vernünftiges Verhalten mit, eine Weiterverbreitung des Virus‘ zu verhindern."