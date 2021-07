München: Schrei-Duell mit dem Amokläufer

Inzwischen ist klar und von den Behörden bestätigt: Auf dem Video ist tatsächlich der Täter zu sehen und zu hören. Möglicherweise hat dieses knapp zweiminütige verbale Duell dazu beigetragen, dass am Ende nicht noch mehr Tote zu beklagen waren.

München: Amoklauf war seit einem Jahr akribisch geplant

Dann wären diese zwei Männer in gewisser Weise - unwissentlich - zu zwei Helden dieses furchtbaren Abends in München geworden: der Baggerfahrer Thomas Salbey (57), der den Amok-Schützen angebrüllt und wüst beschimpft hat. Und Mersad (20), der den Täter und das Wortgefecht gefilmt hat.

Bild am Sonntag und Welt am Sonntag haben die beiden, die in einem Wohnhaus direkt gegenüber des Parkdecks wohnen, ausfindig gemacht und mit ihnen gesprochen. "Ich habe sogar versucht, ihn mit der Bierflasche zu treffen", erzählt Salbey der " Welt am Sonntag". "Aber sie ist da vorne an der Überführung zum Parkdeck zersplittert."

Auf dem Video, gefilmt offenbar aus dem vierten Stock des benachbarten Wohnhauses, ist also der Amok-Schütze zu sehen. Erst ist er etwas versteckt, dann läuft er auf dem Parkdeck umher. "Arschloch" und "Wichser" brüllt Salbey - er wohnt eine Etage höher - immer und immer wieder hinüber, meist in bayerischem Tonfall. "Was machst'n für'n Scheiß?" Und: "Du gehörst in die Psychiatrie." Zudem versucht er offenbar Passanten zu warnen. "Der hat eine Schusswaffe", ruft er. "Der hat seine Waffe geladen."