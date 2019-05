Mueller und Barr: Belastungsprobe für eine Männerfreundschaft

Zwei Briefe soll Sonderermittler Mueller in den vergangenen Tagen an seinen Freund Barr geschrieben haben. Darin habe er sich über die kurzen Schlussfolgerungen aus seinem 448 Seiten umfassenden Bericht beschwert, heißt es. Allem Anschein nach will Mueller Barrs simples Fazit nicht so im Raum stehen lassen.