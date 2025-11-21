Mossad berichtet über Hamas-Lager in Europa – auch in Österreich

Eigentlich hat es der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad nicht nötig, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. In der Nacht zum Donnerstag tat er es doch. Mit einer zusammenfassenden Erfolgsbilanz der letzten Monate: Weltweit deckte die Organisation Untergrundzellen und Waffenverstecke der islamistischen Hamas-Organisation aus dem Gazastreifen auf. Auch in Österreich.

"Gemeinsam mit Partnern auf der ganzen Welt arbeiten wir unermüdlich daran, Anschläge auf Israelis, Juden und andere unschuldige Zivilisten zu verhindern", heißt es in einer Erklärung. Sie bezieht sich auf Enthüllungserfolge der letzten Monate. Vor allem in Großbritannien, Dänemark, Deutschland und Österreich. Bereits im September beschlagnahmte der österreichische Staatssicherheitsdienst (DNS) ein Hamas-Waffenlager in Wien. Mutmaßliche Mitglieder einer Hamas-Untergrundzelle wurden verhört. In anderen europäischen Staaten kam es zu ähnlichen Maßnahmen.

Katar im Fokus

Der Mossad betont dabei einige Vorgänge, die in den weltweiten Medienberichten weniger Aufmerksamkeit auf sich zogen. Als Drahtzieher hinter dem internationalen Terrornetzwerk wurde Mahmud Naim identifiziert. Der Sohn Chalil al-Chajas, Mitglied des Politbüros und Chefunterhändler der Hamas. Naim soll sich in Katar zu Absprachen mit seinem Vater getroffen haben. Katar wäre demnach nicht allein das Zentrum diplomatischer Tätigkeiten der Hamas, sondern auch terroristischer Vorbereitungen.