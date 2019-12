Moskauer Ex-Bürgermeister Juri Luschkow ist tot

Juri Luschkow, eines der bekanntesten Gesichter Russlands, ist im Alter von 83 Jahren in München gestorben. Das teilte die russische Botschaft in Berlin am Dienstag mit. Der Politiker war von 1992 bis 2010 Bürgermeister von Moskau und galt lange als innenpolitisches Schwergewicht.

Luschkow starb in einer Klinik. Seinen Angehörigen wird laut der russischen Botschaft in Deutschland geholfen, den Leichnam nach Moskau zu überführen. Russische Medien berichteten, dass Luschkow zu einer Routineoperation in München gewesen und dort gestorben sei.