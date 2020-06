Trauer um getöteten Nemzow

Ich bin Boris. Staatsmacht, schieß auf mich!" Ungelenk und mit blauem Filzstift hat eine nicht mehr junge Frau die Worte auf ein Schild gemalt, das sie auf der Brust trägt. Ein Pfeil zeigt dorthin, wo das Herz sitzt. Die mit Pelz besetzte Kapuze hat sie tief in das todernste Gesicht gezogen.

Der Uralt-Traum russischer Regimegegner von einer Protestdemonstration direkt an der Kremlmauer ist gestern Nachmittag in Erfüllung gegangen. Aber nicht als Triumphzug, sondern als Trauermarsch. Zum Gedenken an den am Freitagabend ermordeten Oppositionsführer Boris Nemzow.

Mit dem Mord, warnte die Publizistin Julia Latynina, eine erbitterte Gegnerin von Kremlchef Wladimir Putin, beim kritischen Radiosender Echo Moskwy, sei in Russland ein neues Zeitalter angebrochen: Die "Ära der physischen Vernichtung von politischen Gegnern des Regimes". "Ich habe keine Angst" stand daher auf vielen Plakaten. Andere trugen überlebensgroße Fotos von Nemzow, über dem Zug wogte ein Meer aus weiß-blau-roten Flaggen – Russlands Trikolore.