Moskau: Ex-Präsidentschaftskandidatin Dunzowa "ausländische Agentin"

Am Freitagabend tauchte der Name der 41-Jährigen in einem entsprechenden Register des russischen Justizministeriums auf, in dem mittlerweile viele Kremlgegner stehen.

Neben Dunzowa wurden nun auch weitere Personen und Organisationen neu in das Register aufgenommen - darunter die Aktivistin Maria Andrejewa, die sich für die Rückkehr mobilisierter Männer aus dem Kriegsgebiet einsetzt, sowie mehrere kritische Medien.