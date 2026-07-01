Neue Wende im Mordfall Henry Nowak: Ermittlungen gegen zwei Polizisten

Die britische Aufsichtsbehörde für Polizeiverhalten ermittelt im Mordfall Henry Nowak gegen zwei Polizisten wegen des Verdachts auf grobes dienstliches Fehlverhalten. Die beiden Polizisten seien als erste Beamte am Tatort im südenglischen Southampton eingetroffen, wie das Independent Office for Police Conduct (IOPC) mitteilte. Der Fall um den getöteten 18-Jährigen sorgte in Großbritannien für Aufruhr. In Southampton kam es dabei im Zuge eines Protests zu Ausschreitungen.

Nowak war im Dezember 2025 niedergestochen worden. Die Polizei schenkte jedoch dem Täter Glauben, der behauptete, als Anhänger der Sikh-Religion rassistisch beleidigt worden zu sein und sich als Opfer darstellte. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens 21 Jahren verurteilt.

Die schweren Verletzungen Nowaks waren zunächst nicht sichtbar. Seine Beteuerungen, er sei niedergestochen worden und könne nicht atmen, wurden jedoch von den Beamten ignoriert. Ihm wurden Handschellen angelegt, als er bereits im Sterben lag. Bodycam-Aufnahmen des Vorfalls gingen um die Welt.