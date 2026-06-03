Sterbendes Opfer festgenommen: Eskalation bei Demos in England

Der junge Mann wurde im Dezember 2025 nach einem Messerangriff schwer verletzt. Veröffentlichtes Bodycam-Material zeigt, wie er am Boden liegt und mehrfach „I can't breathe“ („Ich kann nicht atmen“) ruft, während Polizeibeamte ihm Handschellen anlegen. Kritiker werfen der Polizei vor, dem verletzten Studenten nicht rechtzeitig geholfen zu haben. Die Aufnahmen lösten landesweite Proteste und eine Debatte über Polizeigewalt sowie möglichen Rassismus aus. Während Kundgebungen kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen Flaschen, Steine und Mülltonnen auf Beamte geworfen wurden.