Mord im Tiergarten: Russland droht Deutschland mit Gegenmaßnahmen im Fall von Sanktionen

Russland droht Deutschland mit Gegenmaßnahmen, sollte die deutsche Bundesregierung im Fall eines in Berlin ermordeten Georgiers Sanktionen verhängen. Vorwürfe, dass Russland die Tötung des früheren tschetschenischen Rebellen angeordnet hätte, entbehrten jeder Grundlage, sagte der russische Botschafter in Berlin, Sergei Netschajew, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Dafür gebe es auch keinerlei Beweise, fügte der Botschafter hinzu. Netschajew wurde vom Auswärtigen Amt in dem Fall einbestellt. Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben und staatlichen russischen Stellen vorgeworfen, den im August 2019 verübten Mord an Tornike K. im Kleinen Tiergarten in Berlin angeordnet zu haben.