Deutschland wirft Moskau "Staatsterrorismus" vor: Mord in Berlin war russischer Auftrag

Kreml hatte Opfer angeschwärzt

Ein Auftragsmord der russischen Regierung also?

Ja, danach sieht es aus – zumindest sagt das die Generalbundesanwaltschaft, die in dem Fall Anklage erhebt: "Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation" hätten den Täter "beauftragt, das Opfer zu liquidieren", zitiert der SPIEGEL aus der Anklageschrift.

Der mutmaßliche Täter, dessen echter Name wohl Vadim Krasikov lautet, stand nach Recherchen des Blattes in engem Austausch mit einem Verein ehemaliger FSB-Agenten, also russischen Geheimdienstlern. Sein Opfer, ein Tschetschene aus Georgien, hatte im zweiten Tschetschenien-Krieg gegen russische Kräfte gekämpft und später für georgische Sicherheitsbehörden und in der Ukraine gegen russische Kräfte gearbeitet.

Moskau hatte ihn bereits kurz nach der Tat als vermeintlichen „Terroristen“ an geschwärzt. Er sei Mitglied des "kaukasischen Emirats", behauptete Moskau damals; er sei ein „Bandit“ und ein „blutrünstiger und brutaler Mensch" gewesen, hatte Russlands Präsident Putin damals selbst gesagt. In den vergangenen Jahren wurden mehrere im Exil lebende Ex-Tschetschenienkämpfer ermordet, auch Kangoshvili hatte zuvor schon einen Anschlag überlebt.

Eine Beteiligung des russischen Staates an dem Mord hat der Kreml aber freilich stets zurückgewiesen. Was man dort zur Anklageerhebung sagt, bleibt abzuwarten – die Beziehungen verbessern wird der Schritt jedenfalls nicht.