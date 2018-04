Moral oder Mandat – Heer will Vorfall am Golan klären

Das österreichische Bundesheer, das die Soldaten für die UN-Mission am Golan ausgebildet hatte, hat eine Juristenkommission eingesetzt, die gestern ihre Arbeit aufnahm. Darunter interne und externe Völkerrechtler. Auch die UN ist zur Mitarbeit eingeladen. Ein Ergebnis soll es Ende Mai geben.

Auch wenn das UN-Mandat klar ist, gebe es juristisch einiges zu klären. Die UN sei neutral in Bezug auf die Konfliktparteien, so Bauer, also in Bezug auf syrische und israelische Streitkräfte. Die Geheimpolizisten und die Schmuggler seien irreguläre Kräfte, es sei zu klären, welches Recht hier gegolten hat. „Möglicherweise war nicht sofort klar, um welche Parteien es sich handelt“, gibt Stockhammer zu bedenken. Außerdem ist zu klären, ob das Mandat damals überhaupt erfüllbar war, da die „demilitarisierte Zone“ wegen der Situation in Syrien zu der Zeit nicht demilitarisiert war.

Bleibt noch die große Frage der Moral. Nicht zuletzt die herabwürdigenden Kommentare der Soldaten regten auf. „Mich haben sie auch schockiert“, sagt Oberst Bauer. „Aber man muss das im Zusammenhang sehen. Diese Menschen sind seit Wochen – Monaten – im Einsatz und erleben Tötungen jeden Tag. Vom grünen Tisch aus ist die Moral sehr leicht zu beurteilen.“ Die Soldaten seien nach dem Einsatz psychologisch betreut worden.