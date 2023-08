Falscher Alarm: Anrufer hielt US-Kapitolpolizei zum Narren

„Bitte bleiben Sie dem Gebiet fern, da wir noch Ermittlungen durchfĂŒhren. Wir werden hier weiterhin mit der Öffentlichkeit kommunizieren“, twitterte die Behörde.

In einem Folgebeitrag auf Twitter sagte die Polizei des Kapitols außerdem: „Wenn Sie sich in den SenatsgebĂ€uden aufhalten, sollten sich alle darin aufhalten, da es sich in der Meldung um einen möglichen aktiven SchĂŒtzen handelte.“ Es sei darauf hingewiesen, dass uns keine bestĂ€tigten Berichte ĂŒber SchĂŒsse vorliegen.“

Abgeordnete und Senatoren dĂŒrften sich derzeit nicht im Kapitol aufhalten, befinden sich die beiden Parlamentskammern derzeit doch in Sommerpause. Ein von Trump aufgehetzter Mob hatte am 6. JĂ€nner 2021 das KapitolsgebĂ€ude gestĂŒrmt, in dem sich Senatoren und Abgeordnete zur Beurkundung des Wahlsieges von Trumps demokratischem Widersacher Joe Biden versammelt hatten.

Erst nach Stunden konnten die der Menge heillos unterlegenen PolizeikrĂ€fte die Lage unter Kontrolle bringen, fĂŒnf Menschen starben bei dem Aufstand. Ex-PrĂ€sident Trump soll nun fĂŒr seine Rolle beim Kapitolsturm zur Rechenschaft gezogen werden. FĂŒr den morgigen Donnerstag ist vor einem US-Bundesgericht in Washington eine Anhörung geplant, bei der die Anklageschrift gegen ihn verlesen werden soll.