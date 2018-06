Mit Orbans Hilfe zum Wahlsieger

„Bis heute dachte ich, die Ungarn wären die, die am direktesten, offensten sprechen, aber nun muss ich zugeben, dass wir nur die Silbermedaille verdienen, da euer Vorsitzender die Probleme in Mitteleuropa noch offener anspricht als wir Ungarn“. Mit diesen Worten streute der ungarische Premier Viktor Orban dem Spitzenkandidaten der slowenischen „Demokratischen Partei“ (SDS), Janez Jansa, Rosen.

Am Sonntag wählt Slowenien sein neues Parlament und selten war der Wahlkampf mehr vom Thema Migration geprägt als jetzt. Vor allem Jansa setzt massiv auf dieses Thema, was ihm von den linken Parteien den Vorwurf des Rechtspopulismus einbrachte: „Wir können bei einer Politik der Angstmache und der Lügen nicht mitmachen“, sagte der Chef der Sozialdemokraten (SD) und Vizepremier Dejan Zidan in einer TV-Konfrontation in Richtung Jansa. Dieser konterte: „Wenn wir radikal sind, dann beim Schutz slowenischer Interessen. Ihr seid hingegen radikal unfähig.“ Jansa ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits zweimal hatte er das Amt des Premiers inne, 2013 musste er wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten, während der ein Jahr später stattfindenden Wahlen saß er aus diesem Grund im Gefängnis.