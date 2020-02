Mit legendärer Limousine: Trumps eröffnen Nascar-Rennen

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben am Sonntag in der Präsidentenlimousine die Aufwärmrunde des 500-Meilen-Rennens in Daytona Beach in Florida angeführt. Das Rennen war die Saisoneröffnung der Nascar-Serie und zugleich ein willkommener Auftritt für Trump im anlaufenden Wahljahr. Viele Fans riefen dem republikanischen Staatsoberhaupt "four more years" ("vier weitere Jahre") entgegen.

Mysteriöse Limousine

Die Präsidentenlimousine (bekannt unter dem Namen "The Beast") gilt in den USA als mythenumranktes Fahrzeug. Denn: Offizielle Angaben gibt es aus Sicherheitsgründen nicht. Mit einem geschätzten Gewicht von fünf bis acht Tonnen ist der Cadillac so schwer wie ein Kleinlaster, er trägt das Kennzeichen " USA 1" und - meistens - die Standarte (Fahne) des Präsidenten.

"The Beast" ist auf fast sieben Meter verlängert und mit Karbon und Titan extrem gepanzert. Der Innenraum kann angeblich bei Bedarf hermetisch verschlossen und mit mitgeführtem Sauerstoff versorgt werden. Angeblich bringen es die acht Zylinder auf 1.000 PS.