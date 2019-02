Missbrauch: Erste rechtliche Vorschläge bei Vatikan-Gipfel

Bei der Kinderschutz-Konferenz im Vatikan ist weiter große Betroffenheit spürbar. "Die Heiler der Seele haben sich in Mörder der Seele verwandelt", hatte ein Missbrauchsopfer in einer Videoeinspielung bei der Eröffnung am Donnerstag geklagt. Die Frau war dreimal von einem Priester schwanger geworden und musste abtreiben.

Am Freitag ging es mit Vorträgen der Bischöfe weiter, es gab auch erste konkrete Vorschläge, wie man Missbrauch künftig verhindern könnte. Allen Teilnehmern des Gipfels wurde ein UNICEF-Dossier über das Thema in die Hand gedrückt. Ein ausdrücklicher Wunsch von Papst Franziskus, der einen 21-Punkte-Plan vorlegte.