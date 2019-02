Finanzskandale des Vatikan: Was jetzt noch im Argen liegt

"Die IOR-Reform hat gut geklappt. Anderes weniger"

KURIER: Wie steht die Vatikanbank IOR heute da? Ist eine normal beaufsichtigte und transparente Bank daraus geworden?

Ralph Rotte: Für vatikanische Verhältnisse ja, würde ich sagen. Wobei es ja eher eine Art Sparkasse ist, wo katholische Institutionen ihr Geld horten und anlegen. Das wurde stark professionalisiert, es gibt jetzt eine klassische Bilanzführung mit Jahresberichten und es wurden ein paar Tausend Konten abgewickelt. Die Bank ist da schon ziemlich transparent und sauber. Zu 100 Prozent kann man nie sicher sein, dass nicht womöglich Konteninhaber noch Schwarzgeld parken, dessen Herkunft fragwürdig ist. Die Finanzaufsicht AIF veröffentlicht regelmäßig Verdachtsfälle, die dann auch verfolgt wurden. Die IOR-Reform hat also ganz gut funktioniert. Was noch nicht heißt, dass die Reformen bei allen Vatikan-Finanzen gut funktionieren.

Wie konnte die Bank überhaupt so sehr in Skandale verwickelt werden?

Das liegt eben daran, dass sie lange Zeit so intransparent war. Dass es gar keine öffentlichen Informationen gab, wurde von ‚interessierten Kreisen‘ ausgenutzt, wahrscheinlich vor allem Mitgliedern der Kurie, die im italienischen Kontext mit, ich würde sagen, ‚halbscharigen‘ Akteuren (bayrisch für zwielichtig, Anm.) zusammenarbeiteten. In den 1960er und 70er Jahren wurde zudem gemeint, man müsse groß investieren und eine richtige Vermögensfabrik für den Vatikan werden. Das war völlig überkandidelt, damit hat man sich übernommen - ein wenig ähnlich den Ambitionen deutscher Landesbanken, globale Akteure zu werden. Dazu kam das Grundproblem, dass man innerhalb der Kirche und Kurie ein paar Akteure hatte, die ihre eigenen Geschäfte machten.

Vermutlich war die frühere Aufsichtsstruktur für solche Geschäfte nicht geschaffen, oder?

Richtig. Einerseits weil das Aufsichtsgremium nicht mit Fachleuten, sondern Kardinalen besetzt war, die sich selbst bei bestem Willen zu wenig in der Finanzbranche auskannten. Und andererseits hatten jene, die ihre Pfründe verteidigten, kein Interesse, daran etwas zu ändern.

Wo genau hat das IOR Geld versenkt?

Fast in allen Bereichen. Das IOR hat mit Banken, die in 1980ern Pleite gingen, zusammengearbeitet. Das hat einen Haufen Geld gekostet, wenngleich der Vatikan nie eine Schuld eingeräumt und Entschädigungen gezahlt, sondern immer rein aus Kulanz gehandelt hat. Teilweise war man in Geldwäsche verwickelt, weshalb seit Benedikt XVI. neue Gesetze eingeführt wurden. Und in den 1960ern hatte man in Immobilienfirmen investiert, von denen ebenfalls viele Pleite gingen. Eine richtig vorsichtige Geschäftsführung war das nicht.

Wurde je aufgeklärt, welche Rolle der Vatikan und das IOR in der spektakulären Pleite der Banco Ambrosiano Ende der 1980er spielten?

So richtig weiß man das bis heute nicht, abgesehen von dem, was aus Memoiren oder anderen Quellen bekannt wurde. Einen offiziellen Prüfbericht kenne ich nicht, eine kriminalistisch abschließende Bewertung fehlt. Ein Problem der Aufarbeitung ist – wie etwa der Fall (des abgelösten Kardinalstaatssekretärs Tarcisio) Bertone zeigt – dass man sich innerhalb der kurialen Justiz noch immer nicht getraut, an die ganz Oberen heranzugehen. Wenn es jemanden trifft, dann Personen, die keine große Rolle mehr spielen, etwa pensionierte Kardinäle. Wenn es sich aber um einen Kardinalstaatssekretär handelt, der gute Beziehungen hat, scheut man davor zurück. Und stellt eher die Kleineren vor Gericht. Das ist ein strukturelles Problem.

Also wird in der gerichtlichen Aufarbeitung eher auf Zeit gespielt?

Ja, so könnte man das sehen. Das hat den Vorteil, dass viele der betroffenen Kardinäle schon recht alt sind.

Formell ist für das IOR jetzt die vatikanische Finanz-Aufsichtsbehörde AIF zuständig. Genügt diese den internationalen Standards?

Ich bin mir zwar nicht sicher, ob die AIF wirklich alle Kriterien erfüllt. Aber sie arbeitet in diesen internationalen Gremien mit und wird somit evaluiert, das ist schon eine recht professionelle Behörde. Das Hauptproblem sehe ich darin, dass nach Benedikt und jetzt unter Franziskus nicht klar ist, wer welche Kompetenzen hat und wofür zuständig ist. Das AIF sollte ursprünglich auch die Vermögensverwaltung beaufsichtigen, das wurde aber wieder revidiert. Selbst wenn das Thema IOR einigermaßen gelöst ist, so war das vielleicht sogar das kleinere Problem in Bezug auf die vatikanischen Finanzen.

Welche anderen Probleme gibt es da?

Franziskus wechselt hin und her, einmal sollen die Immobilien beim Wirtschaftssekretariat angesiedelt sein, dann wechselt die Zuständigkeit wieder an die APSA, die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls, zurück. Das Wirtschaftssekretariat funktioniert momentan ohnehin nicht, nachdem (der momentan freigestellte Vatikan-Finanzchef George) Pell in Australien vor Gericht gestellt wurde.

Die allgemeinen Finanzen sind noch immer intransparent. Dazu kommt noch „Propaganda Fide“, die großen Immobilienbesitz hat (gemeint ist die 1622 gegründete Kongregation für die Evangelisierung der Völker, die einen Missionsauftrag verfolgt, Anm.) Die AIF-Kompetenzen sind da extrem beschränkt. Deshalb würde ich sagen: Ja, die IOR-Reform können wir als Erfolg verbuchen. Das heißt aber nicht, dass der Vatikan mit all seinen Finanzen besonders transparent oder - unter Anführungszeichen - „sauber“ wäre.

Ralph Rotte ist Professor für Internationale Beziehungen an der RWTH Aachen und hat etliche Publikationen und Bücher zu den Finanzreformen im Vatikan verfasst.