Milliardenauftrag: NATO-Länder kaufen 1.000 Patriot-Raketen

Um die Luftverteidigung der NATO zu verstärken, will das Verteidigungsbündnis neue Patriot-Raketen um 5,5 Milliarden US-Dollar anschaffen. Bis zu 1.000 Flugabwehrraketen sollen von Mitgliedsstaaten gemeinsam gekauft werden, wie die NATO-Beschaffungsagentur NSPA mit Sitz in Luxemburg am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag sei eine der größten finanziellen Beschaffungen der NSPA, hieß es.

Dazu gehörten etwa auch Testgeräte und Ersatzteile zur Unterstützung der künftigen Instandhaltung, außerdem sollen neue Zulieferer beauftragt werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Ankündigung der Bündnispartner. "Diese Investition zeigt die Stärke der transatlantischen Verteidigungszusammenarbeit und das Engagement der NATO für die Sicherheit unserer Bevölkerung." Die russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Zivilistinnen und Zivilisten, Städte und Ortschaften zeigten, wie wichtig eine moderne Luftverteidigung ist.

➤ Sky Shield: Österreich will Langstrecken-Luftabwehrraketen beschaffen