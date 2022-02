Milliarden für Teheran: Atomabkommen in Wien in Sicht

US-Fahnen brannten, zahlreiche Menschen zogen durch Teheran, skandierten „Tod für Amerika“. „Wir setzen unsere Hoffnungen in den Osten, Westen, Norden und Süden unseres Landes und haben niemals Hoffnung in Wien und New York gesetzt“, rief Präsident Ebrahim Raisi der Menge zu. „Die Zukunft unseres Landes ist rosig!“, bekräftigte er am Freitag. Eine Rede, wie sie zum Jahrestag der islamischen Revolution im Iran gang und gäbe ist.

Lösung in Sicht

Doch zur selben Zeit verhandelten seine Diplomaten in Wien über eine Wiederaufnahme des Atomabkommens (JCPOA) – und dort waren andere Töne zu hören: Die US-Regierung sieht eine Lösung bereits in Sicht, laut einem russischen Unterhändler liegt bereits der Entwurf für die Einigung vor, selbst der Iran ist davon überzeugt, dass man sich eher einig werde, als dass die Verhandlungen scheitern. Ein Zeichen dafür sind Gespräche über die Freilassung vier amerikanischer Bürger aus iranischer Gefangenschaft – die allerdings indirekt geführt werden. Die Unterhändler der USA und des Iran weigern sich, direkt miteinander zu sprechen.