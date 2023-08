Niger: Militärs werfen gestürztem Präsidenten Bazoum Hochverrat vor

Die ECOWAS wird vermutlich an diesem Montag erneut auf eine diplomatische Lösung dringen. Sie behält sich aber auch ein Eingreifen des Militärs vor. Ebenfalls am Montag wird wohl der Friedens- und Sicherheitsrat der 55 Staaten umfassenden Afrikanischen Union (AU) zusammentreten und über die Lage im Niger beraten.

Suche nach diplomatischer Lösung

Abdramane sagte, es gebe eine Fehlinformationskampagne gegen die Militärregierung. Es werde so versucht, jede Verhandlungslösung für die Krise entgleisen zu lassen, um eine militärische Intervention im Namen der ECOWAS zu rechtfertigen. Die ECOWAS hatte am Wochenende ihre Bemühungen um eine diplomatische Lösung verstärkt. Am Sonntag hatte eine Gruppe islamischer Gelehrter aus Nigeria mit Zustimmung von Nigerias Präsident Bola Tinubu mit den Putschisten eine mögliche Beilegung des Konflikts ausgelotet. Nigeria hat den ECOWAS-Vorsitz inne. Zugleich hielt der Staatenbund die Drohung mit einer Militärintervention für den Fall aufrecht, dass die Putschisten die demokratische Ordnung in dem Land nicht wiederherstellen.

