Militärische Eiszeit zwischen USA und Russland

Der stillschweigende Aufmarsch russischer Einheiten auf der Krim könnte vorbei sein –so sah es zumindest am Montag aus. Da herrschte Verwirrung um ein angebliches russisches Ultimatum. Russland dementierte ein solches. Interfax hatte unter Berufung auf Kreise im Verteidigungsministerium in Kiew berichtet, der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte, Alexander Vitko, habe den in ihren Kasernen umzingelten ukrainischen Einheiten bis Dienstag fünf Uhr Morgens Zeit gegeben, sich zu ergeben. Danach würde ein Angriff gestartet.

Seit Tagen halten maskierte Kämpfer Verwaltungsgebäude und militärische Einrichtungen der ukrainischen Armee auf der Krim umzingelt oder besetzt. Sie tragen keine Hoheitsabzeichen. Ihrer Ausrüstung und Professionalität nach zu schließen, kann es sich aber nur um Einheiten der russischen Armee handeln.

In den vergangenen Tagen hatte Russland seine Truppen auf der Krim massiv verstärkt. Zusätzliche zehn Kampfhubschrauber und acht Transportflugzeuge sollen auf der Krim gelandet sein. Seit Samstag wurden angeblich 16.000 zusätzliche russische Soldaten auf die Krim verlegt, um die 25.000 Mann starke russische Schwarzmeerflotte zu verstärken. So die Lage – und einen Marschbefehl soll Russlands Präsident Putin zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal erteilt haben.

Britische und US-Beobachter gehen davon aus, dass Russland die Kontrolle über die Krim übernommen hat. Die ukrainische Armee war von Russlands Einmarsch auf der Krim am falschen Fuß erwischt worden.

Nun wächst die Sorge, dass Russlands Armee auch in anderen russisch-sprachigen Regionen der Ukraine – etwa Charkiw oder dem Donbass – aktiv werden könnte. In Charkiw werden laut Augenzeugenberichten busseweise „Demonstranten“ aus Russland herbeigeschafft.

Der Freibrief für einen Militäreinsatz, den Putin von der Duma erhalten hat, ist nicht räumlich beschränkt. Laut Russlands Botschafter bei der UNO soll der gestürzte ukrainische Präsident Janukowitsch um den russischen Militäreinsatz gebeten haben. Die Regierung in Kiew betont, nicht im Ansatz an eine Loslösung der Krim zu denken. Übergangspremier Arsenij Jazenjuk: „Niemand wird die Krim an irgendjemanden abgeben.“ Und über den Einmarsch: „Das ist keine Drohung, das ist praktisch die Kriegserklärung.“

Neben der ukrainischen Armee formieren sich Paramilitärs. Der Rechte Sektor, der maßgeblich an den Straßenkämpfen in Kiew gegen die Sonderpolizei beteiligt war, gab bekannt, man werde sich Schusswaffen besorgen, um sich „russischen Besatzungstruppen“ entgegenzustellen. Beobachter gehen davon aus, dass die Gruppe ohnehin schon bewaffnet ist – auch mit schwerem Gerät.

„Alles riesengroße Scheiße“, so der knappe Kommentar von Dima. Er ist Offizier der Reserve und war als Kommandant auf dem Maidan bei den Selbstverteidigungskräften aktiv. Dima stammt aus Charkiw im Osten der Ukraine, sieht sich selbst als ethnischer Russe und ukrainischer Patriot. „Ich muss mich ja jetzt vor ukrainischen Horden fürchten, die russische Kinder grillen“, schreibt er. So in etwa schildern russische Staatsmedien die Vorkommnisse in der Ukraine, wo Neonazis und der (nicht mehr existente, Anm.) US-Sicherheitskonzern Blackwater geputscht hätten – Legitimationsbasis für den Einmarsch: Um Russen zu schützen.

Der Programmierer und Aktivist Yurek aus Charkiw – laut Eigendefinition Ukrainer, jüdisch-russischer Abstammung – hat einen Rat an Russen, wie ihn selbst, überall auf der Welt: Sie sollten leise sprechen, damit sie nicht gehört würden – sonst würde Putin Soldaten schicken, um sie zu retten.

Der bittere Beigeschmack solcher Scherze: Dima rückte am Montag ein, Yurek ist zwar kein Reservist, fürchtet aber Repressalien für seine Aktivitäten bei Euromaidan-Protesten.