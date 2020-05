Militäreinsatz gegen Schlepper, EU-Quote für Flüchtlinge

Nach langer Schockstarre stehen nun gleich zwei konkrete Schritte an, mit denen die EU-Staaten auf die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer reagieren wollen.

Kommenden Montag sollen die Außen- und Verteidigungsminister der EU-28 die Grundlagen für eine Militärmission vor Libyen festlegen. Ziel des Einsatzes sei es, "das Geschäftsmodell der Schlepper zu zerstören", hieß es am Dienstag in Brüssel. Geschehen soll dies ausschließlich auf See, der Einsatz von Bodentruppen in Libyen ist nicht vorgesehen.

Die für die Mission notwendige Resolution des UNO-Sicherheitsrates könnte schon in den nächsten Tagen verabschiedet werden, meinen EU-Diplomaten. Der finale Beschluss des Einsatzes soll beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende Juni in Brüssel erfolgen.