Militäreinsatz der EU gegen Schlepper rückt näher

Generell gilt für Österreich, dass die Seenotrettung von Flüchtlingen im Vordergrund steht, so wie es auch beim Sondergipfel am 23. April in Brüssel vereinbart worden ist. Allerdings haben sich die Staats- und Regierungschefs auch zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität bekannt, auch militärisch.

Am Beginn der kommenden Woche tagen die Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel. Dann wollen die EU-Minister über den Einsatz im Detail beraten. Bis zum Montag wird dann wohl auch feststehen, ob es für die Mission ein UNO-Mandat gibt – und was es alles beinhaltet. Die 28 EU-Außen- und Verteidigungsminister sowie die Außenbeauftragte Federica Mogherini gehen davon aus, dass ein Mandat zustande kommt. Im Hintergrund arbeitet vor allem Deutschland an so einer Absicherung und daran, den Widerstand der Russen dagegen zu brechen. Bislang haben sich russische Diplomaten gegen den Begriff "Zerstörung von Booten" gesträubt. Jetzt wird an Formulierungen des Mandats gefeilt.