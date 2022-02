Militär-Experte: „Die Sanktionen haben Russland sogar irgendwie gestärkt“

Halten Sie einen russischen Angriff auf die Millionenstadt Kiew für denkbar?

Einen militärischen Vorstoß halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist möglich, dass von Moskau aus Unruhe in Kiew gesteuert wird – mit Sabotageakten, Demonstrationen bis hin zu Terroranschlägen. Der Propagandakrieg wird fortgesetzt. Ich schließe auch Cyberangriffe nicht aus – es könnte die Verwaltung lahmgelegt, in den Flughafen oder in Stromnetze eingegriffen werden. Russland ist für eine hybride Kriegsführung gut aufgestellt.

War das alles lange geplant?

Russland hat seit seinem Einmarsch in Südossetien 2008 sein Militär unglaublich modernisiert. Die Sanktionen nach der Krim-Annexion haben Russland sogar irgendwie gestärkt: Es hat sich unabhängiger von Importen gemacht und die Kooperation mit China vertieft. Für Putin war es nicht akzeptabel, dass die Ukraine in Richtung Westen abdriftet.