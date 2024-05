Milei über Sánchez: "Feigling, der Frauen unter den Rock kriecht"

Im ersten Interview nach seiner Rückkehr holte er stattdessen zum Gegenschlag aus. Milei sprach von Sabotage und machte den linksgerichteten Peronismus, also die argentinische Opposition, für den diplomatischen Eklat zwischen Spanien und Argentinien verantwortlich. Dass die spanische Arbeitsministerin Yolanda Díaz und die Wissenschaftsministerin Diana Morant für Sánchez in die Bresche gesprungen sind, wertet er als Strategie, ihn als Frauenfeind darzustellen. Sánchez bezeichnet er als "Feigling, der den Frauen unter den Rock kriecht, um mich anzugreifen".

Madrid erhöht Druck

In Madrid hat man derweil den Druck auf Argentiniens ultraliberalen Regierungschef weiter erhöht. Als Reaktion auf Mileis scharfe Kritik an der Linksregierung von Sánchez (Sozialismus führe "zu Sklaverei oder Tod“, soziale Gerechtigkeit sei "immer ungerecht“) rief diese ihre Botschafterin in Buenos Aires zu Konsultationen und "auf unbestimmte Zeit“ zurück. Am Montag bestellte der spanische Außenminister den argentinischen Botschafter in Spanien persönlich ein.