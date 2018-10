Mike Pompeo auf Rettungsmission in Riad

Zwei Wochen nach dem mysteriösen Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul ist US-Außenminister Mike Pompeo in Riad eingetroffen, um mit der Führung des Landes über diesen Vorfall zu sprechen. Es steht viel auf dem Spiel für beide Länder, die als enge Verbündete und Wirtschaftspartner gelten. Laut dem US-Sender CNN dürfte Saudi-Arabien in Kürze den Mord an dem Journalisten eingestehen.

US-Präsident Donald Trump hat in der Causa bereits verschiedenste Positionen eingenommen – seine letzte war, dass ja auch „schurkische Killer Khashoggi getötet haben könnten. Dieser Ansicht war er jedenfalls nach einem 20 minütigem Telefonat mit dem saudischen König Salman. Für Trump selbst dürfte ein gutes Verhältnis mit Saudi-Arabien von persönlichem Interesse sein: Ihnen gehört beispielsweise eine Etage des New Yorker Trump-Towers.