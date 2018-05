Migrationsstreit auf der Spitze

Denn nach Dobrindts jüngsten Sagern und Kritik an Anwälten gibt es Klärungsbedarf, so sieht es der Deutsche Anwaltsverein („Das Einlegen von Rechtsmitteln und das Erheben von Klagen steht jedem im Rahmen der geltenden Gesetze zu“). Und so sehen es Nahles’ Parteigenossen. „Es wird zunehmend schwierig, damit noch seriös umzugehen“, resümierte Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, im ZDF-Morgenmagazin.

Bisher gab sich die SPD in ihrer neuen Rolle als Juniorpartner eher beobachtend, verließ sich auf die Autorität der Kanzlerin, nach dem Motto: „Merkel muss ihren Laden zusammenhalten“. Nun liegt es aber an Nahles. Sie muss auf der einen Seite den politischen Gegner, der auch Partner ist, in die Schranken weisen, ihn aber für gemeinsame Projekte gewinnen. Immerhin will man hier am Berg auch Herzensthemen auf den Weg bringen: Die Mietpreisbremse soll verschärft werden, Vermieter müssen künftig über die Vormiete informieren, Modernisierungen dürfen nicht mehr auf den Preis aufgeschlagen werden. Am Einsatz der SPD für bezahlbares Wohnen werden sie ihre Wähler messen – erst kürzlich demonstrierten in Berlin 13.000 Menschen gegen drastisch steigenden Mieten und zogen vor das Willy-Brandt-Haus. Die Sozialdemokraten stehen also unter Zugzwang, ob sie sich auf der Zugspitze auch durchsetzen können, wird sich zeigen.