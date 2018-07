Migrationsexpertin Sunjic: "Sie kommen trotzdem"

Angela Merkel hat ja schon mehrfach davon geredet, dass man Partnerschaften mit Afrika aufbauen sollte. Auch beim Gipfel wurde dieser Punkt besprochen. Ist da wirklich ein politischer Wille da?

Staatsmänner und -frauen sind von Populisten leicht zu unterscheiden: Man muss nur schauen, ob sie auf komplexe Probleme einfache Antworten geben oder nicht. Und gerade in der Migrationsdebatte kommen die Leute mit ganz einfachen Antworten. Wir sperren die Grenzen, wir lassen niemanden rein, wir schicken alle zurück. Tatsache aber ist, dass man ein so komplexes Problem wie die globale Migration nur auf ebenso komplexe Weise managen kann. Das heißt ich muss schauen wer kommt, warum kommen sie, eigentlich banale Dinge. Viele Länder brauchen auch das Geld, das diese Migranten zurückschicken. Diese Länder sind teilweise gar nicht dagegen, dass ihre Leute emigrieren. Da muss man sich sozial was überlegen, politisch, wirtschaftlich. Man muss entlang der Routen das Schlepperunwesen systematischer bekämpfen. Niemand kann mir einreden, dass es nicht möglich ist, die Geldflüsse zu stoppen.

Welche Geldflüsse?

Das Geld, das an die Schlepper gezahlt wird. Das wird ja meistens elektronisch überwiesen, in Afrika oft telefonisch. Das muss doch zu kappen sein.

Weil man auch weiß, wer diese Schlepper sind?

Ja. Ich habe mit Kollegen vor zwei Jahren ein Projekt begonnen, bei dem wir geschaut haben, was diese Schlepper auf Facebook posten.

Die sind so präsent?

Ja. Da sind Namen – ob es Klarnamen sind, weiß ich nicht – da sind Telefonnummern, Adressen. Diese Liste wurde später von EASO übernommen und erweitert. Die Daten sind auch an Interpol und Europol weitergegeben worden. Es ist nicht so, dass das alles im Geheimen wäre – eh klar: Die Kunden müssen es ja finden.

Funktioniert das denn in Subsahara Afrika auch so?

Weniger über Facebook. Sondern über lokale Agenten.

Was bedeuten Schlepper eigentlich in den bestimmten Gesellschaften? Gibt es da große Unterschiede?

Das ist eine Frage des Bildungs- und Informationsniveaus in den Ausgangsländern. In Afghanistan, wo sehr viele junge Burschen weggeschickt werden, damit sie nicht von den Taliban oder vom IS zwangsrekrutiert werden. Das sind Gesellschaften, die isoliert leben, in denen seit zwei oder drei Generationen keine Schule besucht wurde. Da kommt einer und sagt: „Ich kann deinen Sohn nach Europa bringen und da wird er es gut haben.“ Und der Vater hat keine Vorstellung, wie weit das weg ist, dass nicht jeder hier bleiben darf usw. Der Schlepper erzählt vom „European Dream“, der Vater will das Beste für sein Kind und dann beginnt die Kette der Ausbeutung. Wenn die Familie nicht genug Geld hat – also 10.000 bis 12.000 Dollar – dann schlägt der Schlepper etwa vor, die Tochter zu verheiraten oder Land zu verkaufen (weit unter dem Marktpreis natürlich). Dort müsste man mit der Aufklärung schon ansetzten.

Also die Plakate, die etwa von der österreichischen oder deutschen Regierung in Afghanistan angebracht worden sind, setzen zu spät an?