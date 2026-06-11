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Zypern will syrische Flüchtlinge mit einer Prämie zur freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland bewegen. Das neue Regierungsprogramm richtet sich an die rund 20.000 in der EU-Inselrepublik lebenden Syrer mit Asyl- oder subsidiärem Schutzstatus. Wie der stellvertretende Innenminister Nikolas Ioannidis im Fernsehsender Alpha sagte, erhält ab sofort jeder zurückkehrende Erwachsene 2.000 Euro, für jedes Kind werden 1.500 Euro gezahlt. Alleinstehende erhalten 1.500 Euro.

Das Programm sei besonders auf Familien zugeschnitten. Es sieht vor, dass pro Familie ein erwachsenes Familienmitglied bis August 2028 mit einer speziellen Aufenthaltserlaubnis in Zypern bleiben und uneingeschränkt arbeiten darf. Diese Regelung solle den ausreisenden Familienmitgliedern den Neustart in Syrien erleichtern und zugleich helfen, Arbeitskräftemängel in verschiedenen Wirtschaftsbereichen der Insel abzufedern, sagte Ioannidis. In Zypern gibt es vor allem in der Tourismusbranche großen Personalmangel.