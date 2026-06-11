Weniger Vertriebene weltweit: UNHCR meldet Rückgang

Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies berichtete UNO -Flüchtlingshochkommissar Barham Salih am Donnerstag bei der Präsentation des jährlichen UNHCR-Berichts "Global Trends". So sei die Zahl der Flüchtlinge global im Jahr 2025 um drei Prozent auf 41,6 Millionen Menschen gesunken. 70 Prozent aller Flüchtlinge weltweit seien seit Jahren im Exil, viele davon lebten unter der Armutsgrenze.

Im vergangenen Jahr seien 5,4 Millionen Menschen vor Gewalt und Verfolgung in andere Länder geflohen. 14,7 Millionen Vertriebene seien hingegen in ihre Herkunftsregionen oder -länder zurückgekehrt, darunter 4,4 Millionen Flüchtlinge und 10,3 Millionen Binnenvertriebene. UNHCR-Chef Salih forderte daher die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung einer neuen Initiative auf, die eine Perspektive für Millionen Menschen bieten soll, die bisher durch humanitäre Hilfe überleben.

"Für Flüchtlinge geht es zunächst ums Überleben, aber die Flucht bestimmt zu oft dauerhaft ihre Lebensrealität", sagte Salih. "Humanitäre Hilfe rettet Leben, aber ermöglicht es den Menschen nicht, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel, um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, Hoffnung und Chancen zu bieten."

Salih kündigte ein klares, messbares Ziel an: Innerhalb des nächsten Jahrzehnts soll die Zahl jener Flüchtlinge, die seit vielen Jahren vertrieben sind und auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, um mehr als die Hälfte sinken. Der Fokus liege hierbei auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Erreicht werden soll dies durch mehr Möglichkeiten zur freiwilligen Rückkehr, Aufnahmeprogramme, humanitäre Visa sowie durch den Übergang von reiner Nothilfe zu wirtschaftlicher Eigenständigkeit.

Besonders viele Rückkehrer in Afghanistan, Syrien und einigen Regionen des Sudan

Besonders viele Rückkehrer - sowohl Flüchtlinge als auch Binnenvertriebene - habe es vergangenes Jahr in Afghanistan, Syrien und einigen Regionen des Sudan gegeben. Damit habe die Rückkehr weltweit den zweithöchsten Stand seit Beginn der Datenerhebung vor 60 Jahren erreicht, allerdings seien viele Menschen nicht freiwillig und unter schwierigen Bedingungen zurückgekehrt. Fast 46.000 Staatenlose in 24 Ländern hätten im vergangenen Jahr eine Staatsangehörigkeit erhalten.