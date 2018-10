Migration: Österreichs Regierung kritisiert UN-Pläne

Bindend ist er nicht – der UNO-Migrationspakt, der im Dezember in Marokko formell angenommen werden soll. Dennoch machen ein paar der 193 Staaten bereits jetzt keinen Hehl daraus, dass sie mit einigen der 23 Ziele nicht d’accord sind. Dazu zählt auch Österreich, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz wissen lässt. „Wir sehen einige Punkte sehr kritisch.“ Welche genau, das führt er nicht aus. Man wolle jedenfalls „alles für die Souveränität des Landes tun“ und selbige gewährleisten. Als Beispiel für andere Skeptiker nannte der Bundeskanzler die Schweiz und Dänemark.

„Es wird immer unsere Entscheidung sein, wer zu uns kommt“, sagt Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Jedes Land müsse die Migration selbst steuern können. Ob Österreich zustimme, das sei, so die ÖVP-FPÖ-Regierung, noch nicht fix und hänge von rechtlichen Prüfungen ab.

Rechte Plattformen hatten in den vergangenen Wochen innerhalb und außerhalb Österreichs massiv gegen den Pakt mobil gemacht. Man verkenne die „Stimmung in der Bevölkerung hieß es etwa auf der FPÖ-nahen Online-Plattform unzensuriert.at. Seenotrettung im Mittelmeer wird dort als „Gratis-Schlepperservice“ bezeichnet. Und überhaupt, so der Tenor der Online-Berichte und YouTube-Videos gegen den Pakt, mache diese Abmachung Migration attraktiver.

Obwohl ein Regierungsbeamter bei allen Verhandlungen anwesend war, stieg Türkis-Blau nun offenbar auf diesen Zug auf.