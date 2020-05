"Kampf" um qualifizierte Zuwanderer

Ein völlig überfülltes Lager, verfallende Struktur und Gewalt: Die katastrophalen Zustände im größten Flüchtlingslager Europas, " Cara" in Mineo auf Sizilien, wo derzeit 4000 Personen untergebracht sind, sorgen für Diskussionen. Nun hat die Organisation Medu, Ärzte für Menschenrechte, die inhumanen Zustände in der Einrichtung, die eine Autostunde von Catania entfernt liegt, vor einer Parlamentskommission in Rom angeprangert: Platzmangel, isolierte Struktur, zu lange Wartezeiten, unzumutbare hygienische Zustände sind nur einige der Kritikpunkte.

Von außen wirken die pastellfarbenen Häuser, die einst für Familien des nahen US-Militärstützpunktes Sigonella gebaut wurden, fast ansprechend. Doch der Eindruck täuscht. Am Eingang des Lagers, das für maximal 3200 Personen ausgelegt ist, stehen Soldaten mit Maschinenpistolen vor Panzerfahrzeugen. Ein Medu-Team aus Psychiatern, Psychologen und Mediatoren hat ein Jahr lang wöchentlich die Anlage besucht und die Berichte von Flüchtlingen protokolliert. In ihrem Dossier prangern die Ärzte den fehlenden Zugang der Asylbewerber zum staatlichen Gesundheitssystem sowie zu psychologischer und rechtlicher Beratung an. " Cara Mineo ist ein Modell, das menschenunwürdig ist", so das Urteil.

Warteschlangen vor WC Immer wieder gelangen Bilder von kaputten, verschmutzten Sanitäreinrichtungen und desolaten hygienischen Zuständen der Anlage an die Öffentlichkeit. Vor Toiletten und vor Essensausgaben bilden sich lange Warteschlangen. Außerdem ist laut der Ärzteorganisation die Struktur ungeeignet, um traumatisierte Menschen, die Erniedrigung und Folter erlitten haben und in sehr großer Zahl im Lager anzutreffen sind, adäquat zu betreuen. In Mineo muss man durchschnittlich 18 Monate – gesetzlich sind 35 Tage vorgeschrieben – bis zum Abschluss der Verfahren für die Gewährung internationalen Schutzes warten.

Im Zuge der Korruptionsermittlungen von "Mafia Capitale" (Hauptstadtmafia) Ende 2014 geriet die " Cara" von Mineo ins Visier der Justiz. Dabei wurden illegale Millionen-Geschäfte im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften aufgedeckt. Diese wurden von einem Kabinettssekretär des früheren römischen Bürgermeisters Veltroni koordiniert.

Viele Flüchtlingsunterkünfte in Italien sind in einem dermaßen schlechten Zustand, dass laut Bericht des Europarat-Menschenrechtskommissars deutsche Verwaltungsgerichte Abschiebungen nach Italien unterbinden.