Migration: EU und Italien ringen um „Sophia“

„Es wird nicht leicht, aber es ist ein Muss“, sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini beim informellen EU-Verteidigungsministertreffen in Wien. Das Muss ist für Mogherini die EU-Mittelmeer-Mission „Sophia“, deren Mandat mit Jahresende abläuft und die derzeit von Italiens Innenminister Matteo Salvini als Druckmittel benutzt wird. Sollte sein Vorschlag, auf See gerettete Migranten nach dem Rotationsprinzip in verschiedene Häfen zu bringen, nicht angenommen werden, ziehe sich Italien von der Mission zurück.

Für Mogherini wäre das „ein Rückschritt“, sie betonte, dass es zu „ Sophia“ keine Alternative gäbe. Seit Beginn der Mission sei die Zahl der Ankünfte von Migranten, die über die Mittelmeerroute nach Europa kommen, um 80 Prozent zurückgegangen, ebenso sei die Zahl der Ertrunkenen gesunken.