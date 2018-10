Migrantendorf: Italienischem Erfolgsprojekt droht das Aus

„Hier ist meine Heimat“, sagt der 27-jährige Aiva aus Togo, der seit zwei Jahren in dem 2000-Seelen-Dorf Riace lebt. Für ihn ist Mimmo Lucano ein Vater, der ihm „ein neues Leben und eine Zukunft“ ermöglicht.

Nach Morddrohungen in seiner Heimat hat auf einer lebensgefährlichen Odyssee durch Burkina Faso und Libyen schließlich über das Mittelmeer Italien erreicht.

Angst vor Salvini

Seit der ultrarechte Innenminister Matteo Salvini im Amt ist, herrscht Angst in Riace. Das Erfolgsprojekt ist dem Lega-Chef ein Dorn im Auge. Auf seine Anweisung sollen alle Migranten in Riace in den nächsten Wochen in andere Flüchtlingsunterkünfte des Landes gebracht werden.

Wie im Programm der Lega- und Fünf-Sterne-Regierung angekündigt, soll das „Progetto Sprar“ - die staatliche Flüchtlingsversorgung, die nicht nur Unterkunft und Essen bot, sondern auch Integrationsprojekte in kleinen Gemeinden fördert – eingestellt werden.

Schon vor Monaten wurden die staatlichen Zahlungen gestrichen, was zahlreiche Aktivitäten im international bekannten Dorf in Süditalien auf Eis legte.