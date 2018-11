Migranten an US-Grenze – Trump scheint die Geduld zu verlieren

„Wir kommen nicht hierher um zu schaden, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, die wir in Mexiko und in unserer Heimat nicht hatten“, sagt Victor aus Guatemala gegenüber BBC. Er ist einer der Migranten, die vor mehr als drei Wochen die mexikanische Grenze überschritten hatten, um weiter in die USA zu gelangen – und hat es an den Grenzort Tijuana geschafft. Tausende andere befinden sich nach wie vor auf dem Weg in Richtung Norden.

Sie fliehen vor der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Region. Der Großteil der Gruppe befand sich jedoch noch rund 2400 Kilometer weiter südlich, nahe der mexikanischen Stadt Guadalajara.