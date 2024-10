Claudia Sheinbaum als Mexikos erste Präsidentin vereidigt

In einer feierlichen Zeremonie im Kongress legte die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum ihren Amtseid ab.

Die First Lady der USA, Jill Biden, vertrat die Vereinigten Staaten, den wichtigsten Nachbarn und Handelspartner.

Zu den drängendsten Herausforderungen in dem rund 130 Millionen Einwohner zählenden Land gehören die Gewalt der Drogenkartelle und dringende Investitionen in erneuerbare Energien. Zudem wird sich die Präsidentin mit einer neuen Regierung in den USA auseinandersetzen müssen.

Bei der US-Präsidentenwahl im November stehen sich der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Kamala Harris gegenüber. Trump könnte einen härteren Kurs in bilateralen Fragen wie Migration und Handel einschlagen.