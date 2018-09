Merkel zu Chemnitz: "Es gibt keine Entschuldigung für Hetze"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach den jüngsten fremdenfeindlichen Übergriffen und Demonstrationen in Deutschland vor rechter Hetze und Ausgrenzung gewarnt. "Juden und Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft, in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben", sagte Merkel am Mittwoch im Deutschen Bundestag.

Der Konsens darüber entscheide über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Es gelten bei uns Regeln, und diese Regeln können nicht durch Emotionen ersetzt werden. Das ist das Wesen des Rechtsstaats", sagte die CDU-Chefin bei der Generaldebatte.

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber. Nach der Tat gab es in der sächsischen Stadt fremdenfeindliche Demonstrationen, Gewalt von Rechtsextremisten und Übergriffe auf Ausländer. Erschütterung löste auch eine Attacke auf ein jüdisches Restaurant aus.

