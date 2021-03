Merkel: "Leben in neuer Pandemie" durch britische Mutante

Fehler, ja Fehler passieren genug in der Corona-Krise - auch in Deutschland, das sich sonst gern seiner Organisationsfähigkeiten rühmt. Kanzlerin Angela Merkel, die sich erst am Mittwoch für einen voreilig ausgerufenen Mini-Lockdown zu Ostern entschuldigte, drängte ihre Landsleute am Donnerstag in einer Regierungserklärung zu mehr Einsatz im Kampf gegen die Pandemie.

Vor allem die dominierende neue britische Virus-Variante, die als erheblich gefährlicher gilt, müsse sehr ernst genommen werden. Merkel: „Wir leben im Grunde in einer neuen Pandemie.“ Wegen der immer bedrohlicher werdenden dritten Corona-Welle brauche es stärkere Anstrengungen bei der Pandemie-Bekämpfung - von allen.