Merkel schnürt ein großes EU-Jobpaket

Kürzlich beim EU-Gipfel: Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel traf ihren Amtskollegen Werner Faymann zum Vier-Augen-Gespräch.

Solch’ vertrauliche Gespräche sind nichts Ungewöhnliches. Diesmal ging es um Top-Jobs in der EU. Dabei wollte Merkel – so hochrangige EU-Insider – Personal-Vorschläge von Faymann hören. Unter den sozialdemokratischen Regierungschefs vertraut Merkel Faymann ganz besonders. Sie erwähnte dabei auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. In Brüssel sind viele von seinen Sprachkenntnissen und seiner scharfen Analyse angetan. Gusenbauer galt bereits 2009 als Kandidat für das Amt des Außenpolitik-Beauftragten, den Job bekam die Labour-Politikerin Catherine Ashton.

Um in der EU etwas zu werden, braucht ein Kandidat immer die Unterstützung des amtierenden Regierungschefs.