Umfragen: Foto-Finish der Koalitionen

Der streitbare deutsche Publizist Michel Friedman konstatierte Deutschland eine „Entpolitisierung der Gesellschaft“ und eine „Entideologisierung der Großparteien“. Gerade Kanzlerin Angela Merkel habe die CDU „radikal entideologisiert. Die Sozialdemokraten haben ihren „Identitätskern verloren und noch nicht wiedergefunden“. Dieser Prozess in den deutschen Parteien bringe eine „Erstickung in den politischen Alltag“. Ein Grund zur Resignation sei das aber noch nicht. „Das wird sich ändern“, gab sich Friedman zu Besuch in Wien hoffnungsvoll.

„ Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Mit wem sie regiert, das weiß keiner“, sagte der deutsche Ex-CDU-Politiker, Anwalt und TV-Moderator Friedman. Der Merkel-Freund betonte, dass auf Prognosen kein Verlass mehr sei: „Die Umfragen in der Bundesrepublik sind für die Katz’, weil Wechselwähler en vogue sind.“ Wenn die Anti-Europa-Partei „Alternative für Deutschland“ (AdF) die Fünf-Prozent-Hürde schaffte, dürfte die CDU-FDP-Mehrheit fallen. Was Friedman an Merkel schätzt, ist ihre Eindeutigkeit im Kampf gegen Antisemitismus und ihre Position gegenüber Israel.

Das Interesse an der kürzlich stattgefundenen Diskussion mit Friedman in Wien war so groß, dass der Saal in der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) zu klein war. IKG-Präsident Oskar Deutsch verlegte die Veranstaltung in die Synagoge, wo Friedman vom Vizepräsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses, Ariel Muzicant, befragt wurde.