Merkel: „Etwas besser als die anderen!“

Oranienburg, eine der schön renovierten Ex-DDR-Städte, 50 Kilometer nördlich von Berlin: In frühherbstlicher Mittagshitze warten immerhin an die 2000 Leute auf „die Kanzlerin“, wie CDU-Plakate versprechen. Denn es ist Samstag, und im Speckgürtel von Berlin ist Brandenburg, das letzte von SPD und Linkspartei regierte Land, nicht ganz so rot. Oranienburg ist eine Ausnahme auf Merkels Wahlkampf-Tour durch den bevölkerungsreicheren Westen und Süden.

Dafür hat die hier in der Nähe Aufgewachsene Heimvorteil: „Im Studium musste ich hier umsteigen, und weil die Pausen immer lang waren, bin ich in den Ort gegangen.“ DDR-Nostalgie, für die sie mehr Lacher bekommt als in den 40 Minuten danach.

„Gestern beim G-20-Gipfel in St.Petersburg, heute in Oranienburg“, hatte die Moderatorin den Amtsbonus der Kanzlerin ausgespielt. Und sie für das Versäumen des Fußballspiels gegen Österreich bedauert. Doch Merkel schildert, „obwohl ich schon müde war“, detailliert die deutschen Tore. Auch das gibt Applaus, sogar von dem Viertel der Zuhörer, das wohl nicht CDU-nah ist. Lautstarke Störer wie die „ Grüne Jugend“ und andere Linksaktivisten wie zu Beginn ihres Wahlkampfes fehlen ohnehin.