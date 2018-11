Chemnitz: Merkel Auge in Auge mit den Ängsten im Osten

Den Chemnitzer Unternehmer und Stadtrat Lars Fassmann überrascht der Aufmarsch nicht: „Diese Strukturen sind seit Jahren vorhanden, dagegen wird nach wie vor nichts getan“, kritisiert er im Gespräch mit dem KURIER. Erst kürzlich nahm die Polizei sieben mutmaßliche Rechtsterroristen fest, die hinter der terroristischen Vereinigung „Revolution Chemnitz“ standen und die sich seit 2014 aktiv auf Facebook präsentierte. Die Gruppe soll Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkenden geplant haben. Im Oktober wurden in Chemnitz zwei persische und ein türkisches Restaurant überfallen. Vermummte schlugen den Besitzer des „Safran“ zusammen, er musste ins Krankenhaus. An die Hauswand wurden Hakenkreuze geschmiert.

Mit Blick auf die rechte Gewalt, stellt Merkel klar: Sie verstehe den Ärger über die Ereignisse, aber das rechtfertige nicht, ebenso Straftaten zu begehen. Vielmehr ermuntert sie die Menschen, sich davon abzugrenzen: „Stehen Sie auf, zeigen Sie, dass es Ihr Chemnitz ist.“

Das scheint einen Teil der Menschen zu befrieden, die mit dem schlechten Image der Stadt hadern. Andere wollen immer wieder auf Merkels Flüchtlingspolitik zurückkommen. Eine Leserin wird emotional: Zwei Jahre hätte Merkel keine Antworten gegeben auf das Chaos, das aus ihrer Sicht ausgebrochen sei. Ein Mann konfrontiert Merkel mit dem Migrationspakt, den er nicht gut findet. Die Kanzlerin hält vehement dagegen. Er soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Die Souveränität der Unterzeichner werde in keiner Weise beeinträchtigt, stellt sie klar und weist daraufhin, dass in puncto Pakt „Lügen in die Welt gesetzt“ wurden - diese Lügen müssten entlarvt werden. Solchen Klartext hätten sich manche Bürger schon viel früher gewünscht - auch als Antwort gegen Rechtspopulisten. Eine Leserin appelliert an die Kanzlerin: „Uns geht’s ja eigentlich gut, warum schafft die Regierung es nicht, das zu kommunizieren?“

Kommunikationsprobleme ortet auch Unternehmer Fassmann. Er fordert mehr Dialog mit den Bürgern – das sei Job der Abgeordneten in Stadt, Land und Bund. Denn was viele Menschen in Chemnitz stört: Sie haben Anliegen, fühlen sich in der Stadt nicht mehr sicher oder finden keinen Arzt, darum müssen sich die Stadtvertreter kümmern, sagt Fassmann. Doch bei den Bürgersprechstunden werden sie oft wieder weggeschickt – „niemand fühlt sich zuständig oder schiebt das Problem aufs Land und den Bund“. So hätten die Menschen das Gefühl, niemand nehme sie ernst. Dazu gehöre auch bessere Information, meint Fassmann. Das Land habe etwa 700 neue Polizeistellen besetzt, doch die seien noch in der Ausbildung. Es werde dauern, bis mehr auf der Straße sind, das müsse man vermitteln. Ähnliches räumt auch Merkel ein: Bürger hätten ein Anrecht auf Erklärungen, das sei in der Vergangenheit zu kurz gekommen.