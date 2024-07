Vorwurf "Body Shaming": Journalistin muss Meloni entschädigen

Ein Mailänder Gericht hat eine italienische Journalistin dazu verurteilt, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni 5.000 Euro Schadenersatz zu zahlen, weil sie sich in einem Beitrag in den sozialen Medien über sie lustig gemacht hatte.

Entschädigungszahlungen werden gespendet

Die Journalistin kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Melonis Anwalt erklärte, die Premierministerin werde etwaige Entschädigungen, die sie erhalten sollte, für wohltätige Zwecke spenden.

Cortese schrieb am Donnerstag auf X in englischer Sprache, es sei eine harte Zeit für unabhängige Journalisten in Italien. "Hoffen wir auf bessere Tage in der Zukunft. Wir werden nicht aufgeben!", fügte sie hinzu.

Für Meloni ist es nicht das erste Mal, Journalisten vor Gericht zu zerren. Letztes Jahr verurteilte ein Gericht in Rom den Bestsellerautor Roberto Saviano zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro plus Gerichtskosten, nachdem er sie im Jahr 2021 im Fernsehen wegen ihrer harten Haltung zur illegalen Einwanderung beleidigt hatte.