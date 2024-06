Meloni bestreitet Rückschritte in Sachen Zivilrechte in Italien

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hat am Ende des G7-Gipfels im süditalienischen Borgo Egnazia dementiert, dass es in Italien unter ihrem Kabinett Rückschritte in Sachen Zivilrechte gekommen sei.

"Die Regierung hat in diesen zwei Jahren keine Rückschritte in Fragen wie dem Recht auf Abtreibung oder den LGBT-Rechten gemacht", so Meloni auf einer Pressekonferenz zum Abschluss-Gipfels in Borgo Egnazia.