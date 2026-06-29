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Ausland

Fünf Tote nach Schüssen in Stade in Deutschland: Ein Tatverdächtiger festgenommen

Medienberichten zufolge soll es nach Schüssen in einer Einrichtung in Niedersachsen mindestens fünf Tote geben. Eine Person soll festgenommen worden sein.
29.06.2026, 13:57

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

In Stade in Niedersachsen in Deutschland, in der Nähe von Hamburg, hat es nach Schüssen am Montag nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine genaue Zahl nannte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Laut Reuters soll es sich um fünf Tote handeln. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, bestätigt ein Sprecher der Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur. 

Die genauen Umstände der Tat sowie der Hintergrund sind noch unklar. Die Polizei warnt. Es handle sich um eine „dynamische Lage“, heißt es. Das bedeute in der Regel, dass das Geschehen noch nicht abgeschlossen sei. Über ihren Whatsapp-Kanal wandte sich die Polizei am Nachmittag an Anwohner des Bereichs Dankersstraße in der Nähe der Stader Innenstadt: „Verlasst und meidet den Bereich weiträumig zu eurer eigenen Sicherheit.“

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Zum genauen Tatort sowie zur Identität der Opfer oder eines möglichen Täters machten die Behörden zunächst keine offiziellen Angaben. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich beim Tatort um eine Jugendeinrichtung handeln. Die Polizei ließ zudem offen, ob Tatverdächtige noch auf der Flucht seien. Der Großeinsatz soll noch laufen. Zahlreiche Rettungswägen und Spezialeinsatzkräfte sollen noch vor Ort im Einsatz sein. 

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Der Artikel wird laufend aktualisiert. 

Deutschland
Agenturen, Dida  |   |  Aktualisiert vor 5 Minuten

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