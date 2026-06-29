Fünf Tote nach Schüssen in Stade in Deutschland: Ein Tatverdächtiger festgenommen

In Stade in Niedersachsen in Deutschland, in der Nähe von Hamburg, hat es nach Schüssen am Montag nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine genaue Zahl nannte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht. Laut Reuters soll es sich um fünf Tote handeln. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, bestätigt ein Sprecher der Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die genauen Umstände der Tat sowie der Hintergrund sind noch unklar. Die Polizei warnt. Es handle sich um eine „dynamische Lage“, heißt es. Das bedeute in der Regel, dass das Geschehen noch nicht abgeschlossen sei. Über ihren Whatsapp-Kanal wandte sich die Polizei am Nachmittag an Anwohner des Bereichs Dankersstraße in der Nähe der Stader Innenstadt: „Verlasst und meidet den Bereich weiträumig zu eurer eigenen Sicherheit.“