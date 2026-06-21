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Deutschland

Nach Familienstreit: Tödliche Polizei-Schüsse auf Messer-Angreifer (41)

Bei einem Disput im deutschen Krefeld wurde eine Frau leicht verletzt. Als der Mann auf die Polizisten losging, fielen die Schüsse.
21.06.2026, 07:15

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

Im deutschen Krefeld hat ein Polizist auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Zuvor sei bei einem Disput des 41-Jährigen mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen in der Nacht auf Sonntag mit. Beim Eintreffen von zwei Beamten habe der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht.

Familienstreit eskaliert: Mann verletzt mehrere Personen mit Messer

Der 41-Jährige sei schwer verletzt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Die beiden Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, wie es weiter hieß. Aus Neutralitätsgründen übernahm demnach die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zu dem Vorfall in Krefeld.

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