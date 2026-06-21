Im deutschen Krefeld hat ein Polizist auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Zuvor sei bei einem Disput des 41-Jährigen mit Familienmitgliedern im Stadtteil Uerdingen eine Frau leicht verletzt worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen in der Nacht auf Sonntag mit. Beim Eintreffen von zwei Beamten habe der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen. Daraufhin habe einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht.