Ein Mann ist in Berlin-Schöneberg angeschossen worden. Der 38-Jährige sei mit einer Schussverletzung im Unterkörper in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe nicht. Zeugen sollen gegen Mitternacht Schussgeräusche gehört haben. Im Anschluss soll der oder die Täter mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei fahndet nach ihnen, bislang ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf, auch zu den Hintergründen der Tat.