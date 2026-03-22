Der sozialdemokratische, deutsche Politiker Carsten Träger ist gestorben. Das teilte die bayerische SPD laut Nachrichtenagentur AFP am Sonntag "in tiefer Trauer" mit. Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer Staatssekretär beim deutschen Umweltministerium. Laut deutschen Medienberichten hatte der 52-Jährige am Samstag einen Skiunfall in Tirol. Er wurde demnach in eine Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo er kollabiert und verstorben sei.

Nach Trägers plötzlichem Tod wurde für den Deutschen Bundestag in Berlin Trauerbeflaggung angeordnet. Das teilte Parlamentspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am Sonntag mit. Träger hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Seit 2013 saß der 1973 in Fürth geborene Politiker im Bundestag, ehe er zum Staatssekretär avancierte.