Tödlicher Skiunfall in Tirol: 25-Jähriger prallt gegen Schneelanze

Ein junger Mann aus den Niederlanden ist am Samstag bei einem tragischen Skiunfall im Tiroler Skigebiet Fiss ums Leben gekommen. Der Mann aus Rotterdam prallte gegen eine am Pistenrand befindliche Schneelanze und erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen.

Verhängnisvolle Fahrt über Steilhang

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am 21. März gegen 12:45 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 60, der sogenannten "Kernbodenabfahrt". Der 25-Jährige fuhr in leicht gebückter Schusshaltung geradeaus über einen Steilhang.

Am Ende des Steilhangs verengt sich die Piste trichterförmig und führt über eine leichte Geländekuppe. Unmittelbar vor dieser Kuppe überholte der Niederländer noch einen anderen Schifahrer, bevor er aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen die gepolsterte Schneelanze am Pistenrand prallte.