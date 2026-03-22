Tödlicher Skiunfall in Tirol: 25-Jähriger prallt gegen Schneelanze
Ein junger Mann aus den Niederlanden ist am Samstag bei einem tragischen Skiunfall im Tiroler Skigebiet Fiss ums Leben gekommen. Der Mann aus Rotterdam prallte gegen eine am Pistenrand befindliche Schneelanze und erlag trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen seinen schweren Verletzungen.
Verhängnisvolle Fahrt über Steilhang
Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am 21. März gegen 12:45 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 60, der sogenannten "Kernbodenabfahrt". Der 25-Jährige fuhr in leicht gebückter Schusshaltung geradeaus über einen Steilhang.
Am Ende des Steilhangs verengt sich die Piste trichterförmig und führt über eine leichte Geländekuppe. Unmittelbar vor dieser Kuppe überholte der Niederländer noch einen anderen Schifahrer, bevor er aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen die gepolsterte Schneelanze am Pistenrand prallte.
Reanimationsversuche blieben erfolglos
Nach dem Aufprall blieb der Verunglückte bewusstlos auf der Piste liegen. Andere Skifahrer leisteten umgehend Erste Hilfe, begannen mit Reanimationsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Trotz der schnellen Hilfe und der fortgesetzten Reanimationsbemühungen durch die Pistenrettung und den Notarzt des Rettungshubschraubers "C5" verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände, die zu dem tödlichen Unfall führten, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Kommentare